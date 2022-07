Ferrari: nuovi attori nel film di Michael Mann

News





Continua a crescere il cast di Ferrari, il nuovo progetto cinematografico di Michael Mann. E' stato annunciato, infatti, che Sarah Gadon, Patrick Dempsey e Jack O'Connell reciteranno all'interno di questo film che racconterà la storia di Enzo Ferrari. Il gruppo di attori si unisce così ad Adam Driver, Penelope Cruz e Shailene Woodley. La trama dell’opera è ambientata nel 1957 e racconta di un periodo importante della vita di colui che diventerà imprenditore e dirigente sportivo: in quell’anno infatti, costretto ad affrontare diverse difficoltà riguardanti la sua vita privata, Enzo Ferrari decise di partecipare alla Mille Miglia.



Adam Driver interpreterà proprio Enzo Ferrari prendendo il posto assegnato inizialmente a Hugh Jackman mentre il ruolo di sua moglie Laura è stato affidato alla Cruz.



Michael Mann ha scritto anche la sceneggiatura insieme a Troy Kennedy Martin ed ha preso spunto dal libro Enzo Ferrari: The Man and the Machine scritto da Brock Yates.