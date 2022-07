Creed 3: annunciata la nuova data di uscita

News





29/07/2022 |

Novità in vista per il terzo capitolo di Creed. E le novità riguardano la data di uscita che non sarà più quella di novembre annunciata diversi mesi fa. Il nuovo capitolo della saga arriverà nelle sale a marzo 2023. Prodotto dalla MGM, Creed 3 vedrà dietro la macchina da presa Michael B. Jordan, che ovviamente sarà ancora una volta il protagonista nei panni di Adonis Johnson, il figlio del leggendario Apollo Creed.



Il cast principale è completato dal ritorno di Tessa Thompson, da Jonathan Majors, da Selenis Leyva e da Phylicia Rashad.



Nella pellicola non figura Sylvester Stallone, tornato solo come produttore.



I primi due film di Creed hanno incassato rispettivamente 5.5 milioni di euro nel 2016 ed oltre 7 milioni di euro nel 2019.