Eric Larue: ecco il cast del primo film da regista di Michael Shannon

29/07/2022 |

Come annunciato diverse settimane fa Michael Shannon è pronto per il debutto dietro la macchina da presa. La star dirigerà Eric Larue, pellicola che si baserà sull’omonima opera teatrale di Brett Neveu che ha debuttato nel 2002 a Chicago, all’interno del Red Orchid Theatre. E per quanto riguarda il cast ecco arrivare degli aggiornamenti: nel film troveremo Judy Greer, Paul Sparks, Alison Pill, Tracy Letts, Annie Parisse, Kate Arrington ed Alexander Skarsgard.



Neveu lavorerà al progetto adattando la sceneggiatura. Ad ospitare le riprese sarà l’Arkansas, in particolare la città di Wilmington.



La storia, che partirà dalla strage della Columbine High School avvenuta nel 1999, racconta di Janice, la madre di Eric, ragazzo 17enne che ha sparato a tre compagni di classe uccidendoli. Il film mostrerà l’incontro tra la donna e le madri dei ragazzi uccisi e l’incontro con il figlio in prigione, mostrando tutto il lato psicologico ed emozionale inerente al trauma vissuto.



Lo stesso Shannon ha parlato del progetto: “Eric Larue ha tanto da dire sul nostro Paese, sul modo in cui cerchiamo (a volte in modo piuttosto inetto) di affrontare il trauma del vivere qui, che è così insidioso perché la maggior parte delle volte non si presenta apertamente in termini concreti. Quando ho letto la sceneggiatura, ho capito subito che dovevo dirigerla. L'ho visto. L'ho sentito. Potevo sentirlo. E volevo assicurarmi che ricevesse il tocco giusto in tutti i suoi aspetti, perché in fondo è una cosa straordinariamente delicata”.