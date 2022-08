Black Panther: Wakanda Forever: il campione UFC Kamaru Usman reciterà nel film

News





01/08/2022 |

Pochi giorni fa vi abbiamo mostrato il teaser trailer di Black Panther: Wakanda Forever, secondo capitolo del franchise Marvel. La clip è stata proiettata durante il Comic Con di San Diego durante il quale, però, non sono state svelate alcune delle novità che troveremo in questo film. Una di queste riguarda il cast con Kamaru Usman che si è unito ufficialmente al progetto. Per chi non lo conoscesse Usman è un atleta di arti marziali, campione della UFC. Per l’occasione, dunque, diventerà attore facendo un cameo, anche se il ruolo non è stato svelato dalla produzione.



Black Panther: Wakanda Forever è diretto da Ryan Coogler che ha lavorato alla sceneggiatura con Joe Robert Cole. Il cast principale comprende Lupita Nyong’o, Letitia Wright, Danai Gurira, Florence Kasumba e Winston Duke.



Della trama sappiamo poco, le uniche informazioni raccontano che il film continuerà ad esplorare il mondo di Wakanda.



All’interno dell’opera ci sarà anche un omaggio a Chadwick Boseman, attore scomparso nell’estate 2020 e protagonista del primo film Marvel dedicato a questo personaggio.



Black Panther: Wakanda Forever uscirà il prossimo 9 novembre.