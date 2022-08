Matthew McConaughey sarà il protagonista di Dallas Sting

News





01/08/2022 |

Matthew McConaughey è stato scritturato per recitare come protagonista in Dallas Sting. Il film si basa su fatti realmente accaduti e racconterà la storia di un gruppo di ragazze di Dallas che, nel 1984, riuscirono a battere nazionali quali la Cina, l’Australia e l’Italia nel primo torneo organizzato dalla FIFA per le nazionali femminili.



Kari Skogland sarà il regista di questa opera che sarà sviluppata dalla Skydance e dalla Berlanti Schechter Productions. David Ellison della Skydance, Dana Goldberg e Don Granger produrranno la pellicola con Greg Berlanti, Sarah Schechter e Robbie Rogers. Michael McGrath sarà invece il produttore esecutivo.



Nel film, scritto da Liz Flahive e Carly Mensch, McConaughey sarà Bill Kinder, il coach chiamato a guidare il gruppo di ragazze.



McConaughey, che ha prestato la voce a Buster Moon nella versione originale di Sing 2, nel 2019 ha recitato in The Gentlemen diretto da Guy Ritchie.