The Wager: Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese torneranno a lavorare insieme

News





01/08/2022 |

Leonardo DiCaprio ha trovato il suo nuovo progetto cinematografico. L’attore sarà il protagonista dell’adattamento di The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny, and Murder dello scrittore David Grann. E a dirigere l’opera sarà Martin Scorsese che dunque tornerà a collaborare con DiCaprio. Per Scorsese e l’attore si tratta dell’ennesima reunion: recentemente infatti hanno lavoro per Killers of the Flower Moon ma in passato anche per The Wolf of Wall Street.



Il film, ambientato nel 1740, racconterà la storia della nave della marina britannica The Wager, naufragata su un'isola desolata al largo della punta del Sud America, con il capitano e l'equipaggio chiamati a lottare per sopravvivere e mantenere l'ordine, il tutto mentre combatteranno non solo gli elementi più estremi ma la propria natura umana.



Al momento nessun sceneggiatore è stato avvicinato a questo progetto che sarà prodotto da Dan Friedkin e Bradley Thomas della Imperative Entertainment insieme alla Sikelia Productions di Scorsese e a DiCaprio e Jennifer Davisson tramite la Appian Way Prouctions.