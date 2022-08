Una Donna in Carriera: la 20th Century Fox lavora al remake

News





02/08/2022

La 20th Century Fox han deciso di far rivivere una pellicola di successo. Stiamo parlando di Una Donna in Carriera, opera uscita nel 1988 grazie alla regia di Mike Nichols ed interpretata da Melanie Griffith, Harrison Ford, Sigourney Weaver e Joan Cusack. E insieme alla Fox alla realizzazione del film potrebbe partecipare anche Selena Gomez, entrata ufficialmente nella parte finale delle trattative per produrre l’opera. La sceneggiatura sarà scritta da Ilana Pena. Il remake di Una Donna in Carriera sarà visibile su Hulu. I dettagli riguardanti la trama non sono stati svelati.



La trama di Una Donna in Carriera racconta la storia di un’ambiziosa segretaria che assume l’identità del suo capo dopo che quest’ultima è costretta ad assentarsi a causa di una gamba rotta.



Il progetto del remake di Una Donna in Carriera non ha ancora un regista.