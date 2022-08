LEsorcista: Ann Dowd reciterà nel remake

News

03/08/2022 |

La Blumhouse Pictures, la Universal Pictures e Peacock stanno lavorando insieme per la realizzazione del remake de L’Esorcista. Il progetto è stato già avviato con Leslie Odom Jr. presente nel cast in compagnia di Ellen Burstyn che riprenderà il personaggio da lei interpretato nel film originale del 1973. L’ultima novità sul cast riguarda l’arrivo di Ann Dowd che nel 2018 ha recitato all’interno dell’horror movie Hereditary – Le Radici del Male.



Il nuovo film dedicato a L’Esorcista sarà diretto da David Gordon Green che ha riportato a galla la saga di Halloween, pronta a chiudersi il prossimo ottobre con il tanto atteso Halloween Ends.



Basato sui personaggi di William Peter Blatty, L’Esorcista avrà una sceneggiatura scritta da Peter Sattler e Scott Teems. Al momento la trama non è stata rivelata, quindi non sappiamo se il film riprenderà fedelmente la storia dell’opera originale.