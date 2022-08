Il Duro del Road House: Jake Gyllenhaal sarà il protagonista

News





Dopo le varie indiscrezioni su una possibile partecipazione di Jake Gyllenhaal all’interno del reboot di Il Duro del Road House è arrivata la conferma che la star reciterà all’interno della pellicola. L’attore si unisce così al cast che comprende Billy Magnussen e Daniela Melchior. Inoltre è stato annunciato che il film verrà distribuito su Prime Video.



Diretto da Rowdy Herrington ed uscito nel 1989, Il Duro del Road House raccontava la storia di James Dalton (interpretato dal compianto Patrick Swayze) un buttafuori assunto con l’obiettivo di ripristinare la situazione all’interno di un locale ostaggio di risse e violenza.



Il remake seguirà più o meno la stessa storia con Gyllenhaal che reciterà nella parte di un ex fighter della UFC che verrà assunto come buttafuori dal proprietario di un locale della Florida Keys. L’attore ha recitato recentemente in Ambulance e The Guilty.