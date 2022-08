Annunciata la data di uscita di Garfield

News





04/08/2022 |

La Alcon Entertainment ha annunciato la data di uscita del nuovo film dedicato a Garfield. Il film farà il suo debutto ufficiale nei cinema il 16 febbraio 2024. Nella versione originale del film, attualmente in pre-produzione, Chris Pratt darà voce a questo simpatico personaggio. Jim Davis, creatore di Garfield, sarà il produttore esecutivo.



Al momento i dettagli riguardanti la trama della pellicola non sono stati rilasciati.



Per la terza volta, dunque, Garfield tornerà nelle sale cinematografiche dopo le due pellicole uscite nel 2004 e nel 2006, entrambe con protagonista (per quanto riguarda la voce) Bill Murray.



Il film sarà diretto da Mark Dindal.