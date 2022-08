The Killer: Omar Sy reciterà nel film di John Woo

News





05/08/2022

La Universal Pictures ha annunciato che Omar Sy sarà il protagonista di The Killer, remake della pellicola del 1989 la cui regia è stata affidata a John Woo, già papà del film originale. Del progetto conosciamo ancora poco, non sono state rilasciate informazioni riguardanti la trama.



Omar Sy ha recentemente lavorato al film Jurassic World – Il Dominio e presto arriverà sul set di Shadow Force e di Le Chat du Rabbin. Per John Woo, invece, si tratta di un ritorno dietro la macchina presa considerando che l’ultimo progetto al quale ha lavorato è stato Manhunt nel 2017. Ultimamente il regista ha completato le riprese di Silent Night.



The Killer dovrebbe uscire nel 2023 su Peacock.