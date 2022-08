Rebel Wilson sarà la protagonista della commedia Double Fault

News





05/08/2022 |

Rebel Wilson è pronta per un nuovo progetto cinematografico. L’attrice sarà infatti la protagonista di Double Fault, commedia basata sul mondo del tennis sviluppata dalla Paramount Players per conto della Paramount Pictures. Jim e Brian Kehoe, che nel 2019 hanno scritto la commedia Blockers, si occuperanno di realizzare la sceneggiatura. La produzione non ha rilasciato dettagli riguardanti la trama.



Double Fault sarà prodotto dalla Wilson e da Todd Garner con Brad Jenkel produttore esecutivo.



La Wilson che ha recentemente lavorato a The Almond and the Seahorse ha recitato nel 2019 nel film Jojo Rabbit.



Double Fault non ha ancora un regista.