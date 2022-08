The Bikeriders, annunciato il cast: presente anche Tom Hardy

News





05/08/2022 |

Jeff Nichols per il suo nuovo progetto cinematografico, dal titolo The Bikeriders, ha scelto un cast di assoluto livello. Come riportato da Deadline nel film troveremo Tom Hardy, Jodie Comer ed Austin Butler. La pellicola sarà sviluppata dalla New Regency. Nichols dirigerà il film da una storia raccontata da Danny Lyon nel suo libro del 1967 intitolato proprio The Bikeriders.



Sarah Green e Brian Kavanaugh-Jones produrranno il film attraverso la Tri-State mentre Fred Berger sarà il produttore esecutivo. Ambientato nel 1960 The Bikeriders racconterà la storia di un gruppo di motociclisti, esaminando la vita dei suoi membri e la loro evoluzione fino all’incontro con una gang molto pericolosa che minaccerà il loro stile di vita.



Tom Hardy, confermato per il terzo capitolo di Venom, sta lavorando nel frattempo ad altri progetti come Havoc, la Comer ha lavorato ultimamente alla serie tv Killing Eve mentre Butler è impegnato nelle riprese del secondo atto di Dune.