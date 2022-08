Joker: Folie à deux: Lady Gaga sarà Harley Quinn!

News

05/08/2022 |

Dopo le indiscrezioni emerse nel mese di giugno ora è arrivata la conferma:reciterà all'interno didove interpreterà Harley Quinn, storica compagna di Joker recentemente interpretata da Margot Robbie all’interno di The Suicide Squad. L'annuncio è stato dato dalla stessa attrice tramite un video da lei pubblicato su Twitter: la clip non svela il look della nuova Harley Quinn ma annuncia ufficialmente la presenza della star.sarà diretto nuovamente dae vedrà tornare nei panni di questo strepitoso personaggio, acclamato dopo l'interpretazione nell'opera originale. Phillips ha curato la sceneggiatura insieme a Scott Silver.Il secondo atto, dunque, della storia di Joker sarà una sorta di musical. Inoltre il video rilasciato da Lady Gaga, che potete trovare cliccando qui , svela anche la data di uscita: 4 ottobre 2024.