Joker: Folie à Deux: ecco la data di uscita del film

05/08/2022 |

La Warner Bros. Pictures ha annunciato la data di uscita di Joker: Folie à Deux, il sequel tanto atteso che vedrà nuovamente Joaquin Phoenix interpretare questo intramontabile personaggio. Il film sarà a disposizione degli spettatori nelle sale a partire dal 4 ottobre 2024.



La Warner Bros. con questo nuovo capitolo spera di raggiungere gli incassi dell’opera originale (superato il miliardo di dollari) che ha permesso a Joaquin Phoenix anche di vincere il Premio Oscar come Migliore Attore. Come recita il titolo, la pellicola dovrebbe ancora una volta esplorare il conflitto interiore vissuto dal protagonista. Dettagli sulla trama, però, non sono stati rilasciati dalla produzione quindi restiamo in attesa di notizie ufficiali.



Gli ultimi aggiornamenti intanto raccontano dell’arrivo nel cast di Lady Gaga che reciterà nella parte di Harley Quinn.