Lo Schiaccianoci e il Flauto Magico: rilasciato il trailer italiano

08/08/2022 |

Dal canale della Notorious Pictures siamo lieti di presentarvi il trailer ufficiale italiano di Lo Schiaccianoci e il Flauto Magico. La pellicola animata, di produzione russa, è diretta da Georgi Gitis.



Il film debutterà a partire dal prossimo 3 novembre. Sotto la sinossi trovate il trailer.



Sinossi:

Il grande classico dell'animazione torna al cinema in una nuova versione per tutta la famiglia. Marie eL8; una ragazza di 17 anni che ama danzare ed eL8; molto affezionata ai suoi giocattoli. Alla morte del padre, esprime un desiderio e come per magia diventa delle stesse dimensioni dei suoi giocattoli che improvvisamente prendono vita. Inizia cosiL8; un’avventura incredibile fatta di divertenti peripezie, amore e tanta magia.