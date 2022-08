Pac-Man: in lavorazione il film dedicato al famoso videogame

News





09/08/2022 |

Pac-Man, titolo che ha fatto la storia del mondo dei videogames, diventerà presto un film. La Wayfarer Studios e la Bandai Namco Entertainment Inc., che hanno creato Pac-Man insieme ad altri titoli quali Galaga e Tekken, hanno annunciato che lavoreranno insieme per sviluppare e produrre un live-action movie che sarà basato proprio su questo iconico videogioco.



La pellicola si svilupperà su una storia scritta da Chuck William della Lightbeam Entertainment che ha preso spunto dalla trama di Pac-Man, figura chiamata a mangiare palline colorate cercando di fuggire da fantasmi all’interno di labirinti via via sempre più difficili da affrontare.



Dello sviluppo si occuperanno Justin Baldoni, Manu Gargi, Andrew Calof e Tracy Ryerson della Wayfarer Studios.