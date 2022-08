Unleashed: Dave Bautista in trattative per recitare nel film

News





09/08/2022 |

Dave Bautista è entrato in trattative per recitare all’interno di Unleashed, film sviluppato da Netflix. Insieme all’attore potrebbe approdare all’interno di questo progetto anche Jeff Tomsic, pronto a prendere in mano la regia della pellicola. La star, oltre a recitare nel film, si occuperà anche della produzione insieme a Jonathan Meisner e a Chris Bender e Jake Weiner della Good Fear.



Bautista interpreterà un poliziotto che viaggia sempre in compagnia del suo amico cane Boomer. Quando quest’ultimo morirà durante un’operazione, il nostro protagonista deciderà di viaggiare sempre da solo fin quando non incontrerà un altro cane: Zeus…



Per Bautista si tratta dell’ennesimo progetto aggiunto alla sua agenda già piena di impegni: l’attore ha terminato le riprese del terzo capitolo di Guardiani della Galassia e di Knock at the Cabin ed è impegnato con il progetto Dune: Part Two.