Lutto nel mondo del cinema: è scomparsa Olivia Newton-John

09/08/2022

Il mondo del cinema piange la scomparsa di Olivia Newton-John, la celebre Sandy del film-musical Grease che ha segnato la storia cinematografica internazionale. La star si è spenta all’età di 73 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro e l’annuncio è stato dato dal marito John Easterling.

Artista a tutto tondo, la Newton John ha debuttato nel cinema nel 1965 con Funny Things Happen Down Under di Joe McCormick, passando a Together di Val Guest (1970) fino ad arrivare a Grease nel 1978 passando alla storia non solo per la sua interpretazione ma anche per i due con John Travolta: You're the One That I Want e Summer Nights. Nel 2011 l’attrice ha avuto modo di recitare anche in Tre Uomini e una Pecora di Stephan Elliott.



Questo il messaggio pubblicato sui social da John Easterling: "La signora Olivia Newton-John è morta pacificamente nel suo ranch nel sud della California questa mattina, circondata da familiari e amici. Olivia è stata un simbolo di trionfi e speranza per oltre 30 anni, condividendo il suo percorso con il cancro al seno. La sua ispirazione nella guarigione e l’esperienza pionieristica con la medicina delle piante continuano con il Fondo della Fondazione Olivia Newton-John, dedicato alla ricerca sulla medicina delle piante e sul cancro. Al posto dei fiori, la famiglia chiede che ogni donazione sia fatta in sua memoria al Fondo Olivia Newton-John Foundation. Chiediamo a tutti di rispettare la privacy della famiglia in questo momento molto difficile".