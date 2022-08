Three Thousand Years of Longing: ecco la nuova data di uscita del film di George Miller

News





10/08/2022 |

E’ stata modificata la data di uscita di Three Thousand Years of Longing, la nuova opera cinematografica di George Miller. Il film non uscirà più nelle sale a partire dal 31 agosto ma debutterà cinque giorni prima, il 26. Miller, per questo suo nuovo lavoro, ha diretto i due protagonisti Tilda Swinton ed Idris Elba.



Il film racconta la storia di Alithea Binnie, una dottoressa che decide di fare un viaggio ad Istanbul. Durante la sua permanenza in Turchia si imbatterà in un Djinn che le offrirà tre desideri in cambio della sua libertà.



Miller ha adattato la sceneggiatura basandosi sul racconto The Djinn in the Nightingale's Eye di A.S. Byatt. La sceneggiatura è stata scritta anche da Augusta Gore.