Clean Up Crew: Rhys Meyers, Melissa Leo e Antonio Banderas saranno i protagonisti

10/08/2022 |

Rhys Meyers, Melissa Leo ed Antonio Banderas saranno i protagonisti di Clean Up Crew, crime movie che ha recentemente terminato la produzione in Irlanda e che sarà presentato al prossimo Toronto Film Festival.



Il film racconterà la storia di due poliziotti (Meyers e Leo) che troveranno una valigetta piena di soldi sulla scena di un crimine. I due decideranno di portare via la valigetta diventando di conseguenza il bersaglio di un boss della malavita (Banderas) che farà di tutto per recuperarla.



Clean Up Crew è diretto da Jon Keeyes, esperto del genere crime che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Matthew Rogers.