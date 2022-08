DJ Cotrona nel cast del secondo film di Spy Kids

News





10/08/2022 |

Continuano ad arrivare novità riguardanti il cast del secondo capitolo di Spy Kids. All'interno della pellicola è stato annunciato che reciterà anche DJ Cotrona che lavorerà accanto a Gina Rodriguez, Zachary Levi, Everly Carganilla e Connor Esterson. La pellicola sarà sviluppata da Netflix, dalla Skydance e dalla Spyglass. Robert Rodriguez, regista della pellicola originale, scriverà, dirigerà e produrrà il film che introdurrà una nuova famiglia di spie. Racer Max sarà il co-sceneggiatore.



David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger saranno i produttori per la Skydance, che si occuperà anche dello sviluppo. Elizabeth Avellan e Max saranno gli altri produttori mentre Gary Barber e Peter Oillataguerre della Spyglass saranno i produttori esecutivi.



La pellicola racconterà dei figli dei più grandi agenti segreti del mondo che, dopo aver aiutato per sbaglio un potente sviluppatore di giochi a liberare un virus informatico in grado di garantirgli il controllo di tutta la tecnologia, diventeranno a loro volta spie per salvare i loro genitori e il mondo.