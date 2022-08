The Son: il film con Hugh Jackman e Laura Dern debutterà a novembre nelle sale

News





11/08/2022 |

La Sony Pictures Classics ha annunciato la data di uscita di The Son. Il film farà il suo debutto nei cinema degli Stati Uniti dal prossimo 11 novembre.

The Son, sequel di The Father, vede come protagonisti Hugh Jackman e Laura Dern, diretti da Florian Zeller, papà della pellicola originale. La sceneggiatura è scritta dallo stesso Zeller e da Christopher Hampton.



La produzione è affidata a Iain Canning ed Emile Sherman, a Joanna Laurie della See-Saw Films e Christophe Spadone. La Film4 co-finanzierà il progetto.



In The Son troviamo al centro di tutto Peter, un uomo che vive la propria vita accanto alla sua nuova compagna Emma e alla sua piccola figlia. La stabilità creata in famiglia, però, verrà interrotta dall’arrivo della sua ex moglie Kate, accompagnata dal loro figlio Nicholas. Proprio quest’ultimo, dal carattere rude, distaccato e problematico, non riesce ad accettare la distanza che lo separa dal padre. Peter proverà in tutti i modi a ricucire il rapporto con suo figlio, ma il loro rapporto sarà destinato a mettere in pericolo gli equilibri tra lui e la sua compagna Emma.



Florian Zeller ha debuttato dietro la macchina da presa proprio con The Father e The Son rappresenta la sua seconda opera.