Chief Of Station: Alec Baldwin e Olga Kurylenko saranno i protagonisti

11/08/2022

Alec Baldwin e Olga Kurylenko sono stati scritturati per recitare come protagonisti all’interno del thriller movie Chief Of Station. I due attori saranno diretti da Jesse V. Johnson che lavorerà su una sceneggiatura scritta da George Mahaffeye: le riprese partiranno entro la fine dell’anno a Budapest.



In Chief of Station, un ex capo della CIA (Baldwin), dopo aver perso la moglie, scopre che la sua morte non è stata un incidente. Con l’obiettivo di fare chiarezza sulla vicenda, deciderà di tornare all’opera stringendo alleanze con avversari ed altri agenti. Il tutto porterà alla scoperta di una cospirazione.



Johnson, ai microfoni di Deadline, ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Sono onorato di collaborare a questa epica avventura con una delle leggende del cinema. L’abbinamento Baldwin-Kurylenko porterà sicuramente un po’ di magia sullo schermo, lei è una forza della natura”.