Franco Nero reciterà nel film The Popes Exorcist

11/08/2022 |

Come riportato da Deadline un nuovo attore è entrato a far parte del cast di The Pope’s Exorcist. Stiamo parlando di Franco Nero che, secondo quanto svelato dal portale, interpreterà il Papa. Franco Nero si unisce così al protagonista Russell Crowe, ad Alex Eosse e Daniel Zovatto. Inoltre nel cast sono entrati anche Laurel Marsden, Cornell S. John e Peter DeSouza-Feighoney.



Come già anticipato nei giorni scorsi, la Screen Gems ha deciso di sviluppare una pellicola dedicata a Padre Gabriele Amorth, sacerdote esorcista scomparso nel 2016. Il film si baserà sul libro conosciuto in Italia con il titolo Più Forti del Male.



Da diversi mesi il progetto The Pope’s Exorcist, questo il titolo ufficiale, è tra le mani della Screen Gems con Angel Gomez scelto come regista nel 2020: Gomez è poi uscito dallo stesso progetto con Julius Avery pronto a prendere per mano la regia. Evan Spiliotopoulos aveva scritto la prima bozza di sceneggiatura, revisionata poi da Chuck MacLean.



Doug Belgrad della 2.0 Entertainment produrrà il film con Michael Patrick Kaczmarek della Jesus & Mary, con Jeff Katz della Worldwide Katz e con Eddie Siebert, presidente della Loyola Productions.



Russell Crowe è impegnato in queste settimane con le riprese di Kraven the Hunter e nella sua agenda sono presenti altri tre impegni cinematografici: Rothko, Land of Bad e American Son.