Nope: in rete la scena È nella nuvola

11/08/2022 |

Nel giorno del debutto nelle sale di Nope, la Universal Pictures ha rilasciato online una scena in italiano di questo horror movie di Jordan Peele.



Peele ha scritto anche la sceneggiatura ed ha diretto un cast principale che comprende Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun, Michael Wincott e Brandon Perea. Per Kaluuya si tratta della seconda collaborazione con il regista dopo Scappa – Get Out.

Nope è prodotto da Ian Cooper (Noi - Us, Candyman) e Jordan Peele per Monkeypaw Productions.





Sinossi:

Il film riunisce Peele con il premio Oscar® Daniel Kaluuya, a cui si uniscono Keke Palmer e il candidato all'Oscar® Steven Yeun nei panni dei residenti di una solitaria valle della California interna, testimoni di una scoperta inquietante e agghiacciante.