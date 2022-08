The Electric State: Michelle Yeoh, Stanley Tucci, Jason Alexander, Brian Cox e Jenny Slate saranno i protagonisti

News





12/08/2022 |

Joe ed Anthony Russo sono pronti per il loro prossimo progetto cinematografico dal titolo The Electric State. Il film ha già un cast principale definito e al suo interno troveremo Michelle Yeoh, Stanley Tucci, Jason Alexander, Brian Cox e Jenny Slate che si affiancheranno ai due protagonisti Millie Bobby Brown e Chris Pratt.



Christopher Markus e Stephen McFeely si occuperanno di adattare la sceneggiatura mentre i fratelli Russo e Mike Larocca saranno i produttori per conto della AGBO, tra i produttori spiccano annche Chris Castaldi e Patrick Newall.



Il film è basato sull'adattamento del romanzo illustrato di Simon Stålenhag ed è ambientato in un passato retro-futuristico, in cui un'adolescente orfana attraversa il West americano con un robot dolce ma misterioso e un eccentrico vagabondo alla ricerca del fratello minore.



La produzione partirà il prossimo autunno.