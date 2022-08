Lisa Frankenstein: annunciato il cast della commedia-horror

News





12/08/2022 |

La Focus Features ha messo in cantiere un progetto cinematografico dal titolo Lisa Frankenstein. Il film muoverà i primi passi a breve ma intanto ha consolidato il suo cast principale con Carla Gugino, Liza Soberano, Joe Chrest ed Henry Eikenberry. Il gruppo di attori raggiunge così i due già annunciati Kathryn Newton e Cole Sprouse. La commedia horror sarà diretta da Zelda Williams chiamata al debutto ufficiale dietro la macchina da presa.



Ambientato nel 1989 Lisa Frankenstein racconta la storia di una studentessa delle superiori che accidentalmente rianimerà il cadavere di un uomo vissuto nell’epoca vittoriana, il tutto durante un temporale ed utilizzando il lettino abbronzante. Altri dettagli non sono stati rilasciati.



Diablo Cody si è occupato della sceneggiatura della pellicola la cui produzione è partita a New Orleans.