The Fall Guy: annunciata la data di uscita del film con Ryan Gosling

15/08/2022 |

The Fall Guy, progetto cinematografico sviluppato dalla Universal Pictures, ha una sua data di uscita. La stessa compagnia, infatti, ha annunciato che l’opera farà il suo debutto nelle sale a partire dal primo marzo 2024. Protagonista del film sarà Ryan Gosling che interpreterà uno stuntman di Hollywood che lavora come cacciatore di taglie per sbarcare il lunario. All’interno del film reciterà come protagonista femminile anche Emily Blunt.



The Fall Guy è basato sulla serie televisiva, dallo stesso nome, andata in onda dal 1981 al 1986, creata da Glen A. Larson e con Lee Majors protagonista. Questa versione cinematografica sarà diretta da David Leitch che lavorerà su una sceneggiatura scritta da Ashley Miller e Zack Stentz.



Gosling sta lavorando al progetto Barbie e presto inizierà a lavorare ad altri due progetti: Wolfman e The Actor.