District 9: Sharlto Copley torna a parlare del sequel

Diversi mesi fa diverse indiscrezioni hanno raccontato del possibile sviluppo del sequel di District 9, l’opera cinematografica di Neill Blomkamp uscita nelle sale nel 2009. E del progetto ha parlato Sharlto Copley, attore protagonista del film originale: “Ci stiamo lavorando – ha detto al BroBible's Post Cred Podcast – ho preparato una bozza di sceneggiatura e l’ho spedita a Neill Blomkamp. Bisogna solo trovare il giusto tipo di storia. C’erano cose che stavano accadendo socio-politicamente e questo ha bloccato il tutto. Quindi tra un anno, un anno e mezzo inizieremo le riprese”.



La pellicola in questione, dunque, sarà il sequel di District 9, film arrivato nelle sale nel 2009, che raccontava dell’arrivo sulla Terra di una razza aliena. Siamo in Sudafrica, all’inizio degli anni ottanta, e una razza aliena arrivata per sbaglio sulla Terra dovrà fare i conti con la difficile convivenza con gli esseri umani.



Sharlto Copley, Jason Cope, Nathale Boltt, Sylvaine Strike e John Sumner hanno preso parte al primo film e di questo secondo capitolo ancora non conosciamo nulla.



Blomkamp ha diretto il suo ultimo film per il cinema nel 2015, Humandroid, e sta completando Demonic, horror movie la cui trama non è stata ancora rilasciata.