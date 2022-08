Il Mago di Oz: Kenya Barris dirigerà il remake

News





16/08/2022 |

La Warner Bros. Pictures ha deciso di realizzare il remake de Il Mago di Oz ed ha già avviato il progetto. La compagnia ha scelto per la sceneggiatura e la regia Kenya Barris che proprio quest’anno con You People, commedia sentimentale, ha fatto il suo debutto alla regia. Barris si occuperà anche della produzione tramite la sua Khalabo Ink Society.



Il film ripartirà dalla base della storia del famoso film del 1939 ma non sono stati svelati i dettagli riguardanti le idee del regista: le uniche informazioni raccontano che sarà una moderna reinterpretazione. Il progetto sarà supervisionato da Sheila Walcott.



Barris, dunque, arricchirà il suo curriculum da regista con questa seconda opera che arriverà dopo You People: per questo film ha lavorato con un cast che comprende Jonah Hill, Eddie Murphy, Julia Louis-Dreyfus, Lauren London, Nia Long e David Duchovny.