Saw: fissata la data di uscita del decimo film della saga dellEnigmista

News





16/08/2022 |

Il 2023 sarà l’anno in cui arriverà nelle sale anche il decimo capitolo della leggendaria saga di Saw - L’Enigmista. E la Lionsgate e la Twisted Pictures hanno deciso di far uscire nelle sale la pellicola a partire dal 27 ottobre 2023, dunque in tempo per Halloween. Al momento la pellicola non ha ancora un titolo ufficiale ma, una volta partita la produzione, sicuramente inizieranno ad arrivare anche ulteriori dettagli.



Il decimo film del franchise sarà diretto da Kevin Greutert che ha diretto anche il sesto film e Saw: The Final Chapter. Lo stesso Greutert è stato editor di altri film de L’Enigmista: le prime cinque pellicole e lo spin-off Jigsaw.



I produttori Mark Burg e Oren Koules hanno commentato il progetto: "Abbiamo ascoltato ciò che i fan hanno chiesto e stiamo lavorando sodo per pianificare un film che gli appassionati di Saw e i fan dell'horror adoreranno allo stesso modo".