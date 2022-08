Kung Fu Panda 4: il film uscirà nel 2024

News





16/08/2022 |

La Universal Pictures ha fissato per l’8 marzo 2024 l’uscita nelle sale di Kung Fu Panda 4. Il nuovo capitolo del franchise prenderà il posto della nuova pellicola della Dreamworks Animation ancora senza un titolo ufficiale. Del nuovo film di Kung Fu Panda non ne conosciamo i dettagli ma ancora una volta sarà il panda Po il protagonista alle prese con nuove avventure. La regia è affidata a Joel Crawford.



La saga di Kung Fu Panda è nata nel 2008 ed ha conquistato numeri incredibili al botteghino, diventando il franchise della Dreamworks con il maggior incasso.



Nel corso degli anni Kung Fu Panda ha lasciato una vera e propria eredità dal punto di vista commerciale, con la creazione di programmi, videogiochi e di una serie tv Kung Fu Panda: The Dragon Knight.