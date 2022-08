Johnny Depp tornerà dietro la macchina da presa: dirigerà Modigliani

News





16/08/2022 |

Johnny Depp è pronto per tornare dietro la macchina da presa. A rivelare il tutto è l’Hollywood Reporter che racconta di questo nuovo progetto cinematografico della star che dunque sarà nuovamente regista a distanza di 25 anni da Il Coraggioso, pellicola che lo aveva visto anche protagonista con Marlon Brando.



Johnny Depp realizzerà Modigliani, opera che racconterà la storia dell’artista italiano Amedeo Modigliani, e sarà anche il co-produttore con Al Pacino e Barry Navidi.



Modigliani è basato sull’opera di Dennis McIntyre ed ha una sceneggiatura scritta da Jerzy e Mary Kromolowski: la storia partirà dal 1916, periodo in cui Modigliani era a Parigi.



Il cast non è stato rivelato.