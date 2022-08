Lutto nel mondo del cinema: è scomparso Wolfgang Petersen

News





17/08/2022 |

All’età di 81 anni è scomparso Wolfgang Petersen, regista e sceneggiatore tedesco. Petersen è stato un regista di fama mondiale ed ha diretto alcune pellicole di indubbio successo come La Storia Infinita e Air Force One.



Il suo debutto dietro la macchina da presa avvenne nel 1971 con Ich werde dich töten, Wolf prima di passare ad un’altra opera di matrice tedesca Einer von uns beiden (1974). Una delle sue opere di maggior successo fu U-Boot 96 (1981) che anticipò di tre anni La Storia Infinita, il più costoso film di produzione tedesca (venne stanziato un budget da 25 milioni).



Nel 1985 Petersen ha diretto il suo primo film di matrice americana ovvero Il Mio Nemico con Dennis Quaid e Louis Gossett Jr.. La decisione di lavorare negli Stati Uniti portò poi il regista a realizzare altri lavori: Prova Schiacciante, Nel Centro del Mirino e Virus Letale fino ad arrivare ad Air Force One con Harrison Ford protagonista.



Nel nuovo millennio Petersen realizzò La Tempesta Perfetta, Troy e Poseidon.