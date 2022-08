Wise Guys: Robert De Niro sarà protagonista con un doppio ruolo

News





17/08/2022

Robert De Niro sarà il protagonista di un nuovo crime movie in lavorazione presso la Warner Bros. Pictures. L’opera in questione è Wise Guys che sarà diretta da Barry Levinson che ha già collaborato con De Niro nei film Sesso & Potere e Sleepers.



Wise Guys racconterà la storia dei due boss della mafia americana Vito Genovese e Frank Costello che nel 1957 si trovarono uno contro l’altro: Genovese, infatti, provò ad assassinare senza successo Costello. De Niro, stando alle prime informazioni, dovrebbe interpretare entrambi i ruoli.



Nicholas Pileggi, autore della sceneggiatura di Quei Bravi Ragazzi, realizzerà lo script di questa opera.



De Niro è impegnato in questi giorni con le riprese di Inappropriate Behavior del regista Tony Goldwyn.