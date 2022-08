The Family Plan: Markh Wahlberg sarà il protagonista

News





17/08/2022 |

Prosegue la collaborazione tra la Apple Original Films e la Skydance Media. Le due compagnie hanno deciso di mettere in cantiere un nuovo progetto dal titolo The Family Plan, action-comedy che vedrà protagonista Mark Wahlberg. L’attore sarà diretto da Simon Cellan Jones. Per Wahlberg e Jones si tratta della seconda collaborazione: in post-produzione, infatti, attualmente c’è Arthur The King.



Scritto da David Coggeshall il film racconta la storia di un papà di periferia che deciderà di fuggire, portando via la sua famiglia, quando il passato tornerà a bussare alla sua porta.



Stephen Levinson della Municipal Pictures e Wahlberg saranno i produttori assieme a David Ellison della Skydance, a Dana Goldberg e Don Granger.



Walhberg ha recentemente recitato in Father Stu e in Uncharted.