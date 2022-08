Top Gun: Maverick: annunciata la data dell'arrivo dell'home video

News





17/08/2022

E’ stata annunciata la data di uscita di Top Gun: Maverick nei suoi formati Digital e Home Video. La Paramount Pictures ha deciso dunque di rendere disponibile il film a partire dal 23 agosto (uscita del digitale) mentre il primo novembre sarà il turno dell’Home Video con i suoi formati Blu-Ray 4k, Blu-Ray e DVD. All’interno dell’home video saranno tanti i contenuti speciali che andranno ad arricchire la pellicola campione d’incassi.



Top Gun: Maverick è stato diretto da Joseph Kosinski che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Peter Craig. Nei panni del protagonista è tornato ancora una volta Tom Cruise, che ha indossato nuovamente i panni di Maverick. Il cast è arricchito dalla presenza di un altro rientrante, Val Kilmer, che ha ripreso la parte di Iceman, e dalle new entry Jennifer Connelly, Jon Hamm, Miles Teller ed Ed Harris.



Top Gun: Maverick ha debuttato il 25 maggio.



Sinossi:

Il Tenente Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise), tra i migliori aviatori della Marina, dopo più di trent'anni di servizio è ancora nell’unico posto in cui vorrebbe essere. Evita la promozione che non gli permetterebbe più di volare, e si spinge ancora una volta oltre i limiti, collaudando coraggiosamente nuovi aerei. Chiamato ad addestrare una squadra speciale di allievi dell'accademia Top Gun per una missione segreta, Maverick incontrerà il Tenente Bradley Bradshaw (Miles Teller), nome di battaglia "Rooster”, figlio del suo vecchio compagno di volo Nick Bradshaw “Goose”. Alle prese con un futuro incerto e con i fantasmi del suo passato, Maverick dovrà affrontare le sue paure più profonde per portare a termine una missione difficilissima, che richiederà grande sacrificio da parte di tutti coloro che sceglieranno di parteciparvi.