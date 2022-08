The Bikeriders: Michael Shannon, Boyd Holbrook e Damon Herriman nel cast del film di Jeff Nichols

News





18/08/2022 |

Continua a crescere il cast di The Bikeriders, nuova opera cinematografica di Jeff Nichols. Se pochi giorni fa erano stati annunciati Austin Butler, Jodie Comer e Tom Hardy ecco ora l'arrivo nel cast di Michael Shannon, Boyd Holbrook e Damon Herriman. La pellicola sarà sviluppata dalla New Regency. Nichols dirigerà il film da una storia raccontata da Danny Lyon nel suo libro del 1967 intitolato proprio The Bikeriders.



Sarah Green e Brian Kavanaugh-Jones produrranno il film attraverso la Tri-State mentre Fred Berger sarà il produttore esecutivo. Ambientato nel 1960 The Bikeriders racconterà la storia di un gruppo di motociclisti, esaminando la vita dei suoi membri e la loro evoluzione fino all’incontro con una gang molto pericolosa che minaccerà il loro stile di vita.



Michael Shannon ha recitato ultimamente in Bullet Train ed ha interpretato il Generale Zod nel film The Flash attualmente in post produzione. Lo stesso Shannon è pronto anche per il debutto dietro la macchina da presa con il progetto Eric Larue.