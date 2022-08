Finalmente lAlba: Lily James e Willem Dafoe protagonisti del film di Saverio Costanzo

News





18/08/2022 |

Lily James e Willem Dafoe sono stati scritturati per recitare come protagonisti all’interno dell’indie drama Finalmente l’Alba del regista italiano Saverio Costanzo. All’interno dell’opera reciteranno anche Rachel Sennott e Rebecca Antonac.



I dettagli riguardanti la trama del film non sono stati rilasciati e la produzione dovrebbe partire durante questi ultimi giorni di agosto proprio in Italia.



Lily James ha recentemente recitato nella mini serie tv Pam & Tommy e nel film La Nave Sepolta mentre Dafoe, che ha ripreso il ruolo di Green Goblin in Spider-Man: No Way Jome, ha avuto un ruolo anche in The Northman.



Per Saverio Costanzo si tratta di un ritorno dietro la macchina da presa per una pellicola cinematografica: l’ultima volta è stato nel 2014 con Hungry Hearts mentre nel 2010 ha lavorato a La Solitudine dei Numeri Primi.