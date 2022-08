House of Spoils: Ariana DeBose sarà la protagonista del thriller movie

News





19/08/2022 |

Ariana DeBose, una delle star che abbiamo ammirato all’interno del nuovo West Side Story, è pronta per un nuovo progetto completamente diverso rispetto a quello diretto da Steven Spielberg. L’attrice sarà la protagonista di House of Spoils, thriller a tinte psicologiche, che sarà sviluppato da Prime Video e dalla Blumhouse Television.



House of Spoils vedrà la DeBose interpretare una chef che decidere di acquistare una fattoria con lo scopo di trasformarla in un ristorante. La sua nuova avventura verrà però rovinata dalla presenza dello spirito dell’ex proprietario del locale.



Per la DeBose si tratta di un nuovo interessante progetto cinematografico dopo i due già avviati Kraven the Hunter e Stealing Jokes. L’attrice ha anche terminato le riprese di altri due film: Argylle e I.S.S.