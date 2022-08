Shibumi: annunciato il nuovo progetto di Chad Stahelski

News





19/08/2022 |

Chad Stahelski, regista del franchise John Wick, ha messo in cantiere un nuovo progetto cinematografico dal titolo Shibumi. Il film sarà in lavorazione presso la Warner Bros. Pictures che ha affidato a Matthew Orton la sceneggiatura. Orton ha curato nel 2018 lo script di Operation Finale e di alcuni episodi di Moon Knight, serie andata in onda quest’anno.



Shibumi racconterà la storia di una grande compagnia energetica, la Mother Company, che controlla gran parte del mondo occidentale, e la sua battaglia contro un abile assassino di nome Nicholaï Hel.

Stahelski si occuperà di produrre e dirigere il film che sarà l’adattamento del romanzo di Trevanian (pseudonimo di Rodney William Whitaker) uscito nel 1979.



Il cast non è stato ancora annunciato.