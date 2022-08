Neve Campbell sarà la protagonista della serie Avalon

News





19/08/2022 |

Neve Campbell, la star della saga di Scream, è stata ingaggiata per recitare come protagonista nella serie tv Avalon, sviluppata dalla ABC. La serie si baserà sulla short story di Michael Connelly e vedrà come produttori David E. Kelley, A+E Studios e la 20th Television.



Avalon è ambientato a Catalina Island dove lo sceriffo del luogo, Nicole Searcy (Campbell) guida un piccolo ufficio. La Detective dovrà fare i conti con numerose storie che riguardano da vicino questa località, ogni giorno che passa sempre più piena di turisti. Un caso però in particolare la metterà a dura prova segnando di fatto la sua carriera.



David E. Kelley è il creatore della serie e sarà anche produttore esecutivo. Kelley ha scritto l’episodio pilota.