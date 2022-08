Laura Chinn debutta alla regia con Suncoast: Woody Harrelson nel cast

News





Dopo averla vista recitare in diverse serie tv, ultima delle quali Florida Girls, Laura Chinn è pronta per il debutto dietro la macchina da presa. La star dirigerà Suncoast, progetto cinematografico che vedrà recitare al suo interno Woody Harrelson, Laura Linney e Nico Parker. La Chinn oltre a dirigere l’opera, scriverà anche la sceneggiatura.



La Searchlight Pictures si occuperà di sviluppare il film con la produzione che partirà il prossimo settembre. Produttori di Suncoast saranno Jeremy Plager, Francesca Silvestri, Kevin Chinoy e Oly Obst.



Suncoast è una pellicola che riguarda da vicino la vita di Laura Chinn e racconterà proprio un’esperienza di vita della regista. La trama racconta di un’adolescente che vive con sua madre che a sua volta dovrà portare il fratello a vivere in una struttura specializzata. All’interno della struttura la ragazza incontrerà un eccentrico attivista (Harrelson). Altri dettagli non sono stati svelati.