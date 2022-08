The Greatest Beer Run Ever: il primo trailer ufficiale del film con Zac Efron e Russell Crowe

News





19/08/2022 |

Dal canale ufficiale della Apple ecco il primo trailer internazionale di The Greatest Beer Run Ever, il film che vede protagonisti Zac Efron e Russell Crowe. La pellicola è basata su una storia vera ed è diretta da Peter Farrelly.



Efron vestirà i panni di Chickie, in questa pellicola ambientata durante la guerra del Vietnam e proprio in Vietnam il ragazzo si reca per portare birra americana ai suoi amici impegnati nel conflitto. Quello che però parte come un viaggio pieno di buone intenzioni, cambierà radicalmente la vita e la visione di Chickie. The Greatest Beer Run Ever prova a mostrare lo stato d’animo di Chickie, la sua idea iniziale sulla guerra in Vietnam e la completa trasformazione del suo pensiero una volta arrivato sul territorio. Crowe interpreterà un inviato di guerra. Nel cast sono presenti anche Bill Murray, Jake Picking, Will Ropp, Archie Renaux e Kyle Allen.



The Greatest Beer Run Ever verrà presentato al Toronto International Film Festival 2022 e sarà rilasciato dal 30 settembre su Apple TV Plus.