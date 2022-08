Finalmente l'Alba: Joe Keery reciterà nel film

News





19/08/2022 |

Continua a crescere il cast di Finalmente l'Alba. Se nelle ultime ore sono stati annunciati i nomi di Lily James e Willem Dafoe, per i ruoli principali, ecco un'altra new entry: Joe Keery. La produzione non ha comunicato il ruolo dell'attore che andrà ad affiancare nel cast anche Rachel Sennott e Rebecca Antonac.



I dettagli riguardanti la trama del film, che sarà diretto da Saverio Costanzo, non sono stati rilasciati e la produzione dovrebbe partire durante questi ultimi giorni di agosto proprio in Italia.



Lily James ha recentemente recitato nella mini serie tv Pam & Tommy e nel film La Nave Sepolta mentre Dafoe, che ha ripreso il ruolo di Green Goblin in Spider-Man: No Way Jome, ha avuto un ruolo anche in The Northman.



Per Saverio Costanzo si tratta di un ritorno dietro la macchina da presa per una pellicola cinematografica: l’ultima volta è stato nel 2014 con Hungry Hearts mentre nel 2010 ha lavorato a La Solitudine dei Numeri Primi.



Keery ha terminato le riprese di Marmalade ed ha interpretato il personaggio di Steve Harrington in Stranger Things.