National Treasure 3: Jerry Bruckheimer conferma il film

20/08/2022 |

A distanza di quindici anni dal secondo capitolo di National Treasure la Disney ha messo in cantiere il progetto riguardante il terzo film. Come riporta comicbook.com è stato il noto produttore Jerry Bruckheimer a confermare il tutto, spiegando che è stata già realizzata una sceneggiatura. Al momento, però, non sappiamo se quella sceneggiatura sarà definitiva considerando che – come raccontato ancora da Bruckheimer – manca ancora l’approvazione di Nicolas Cage, il protagonista delle prime due pellicole.



“Speriamo di poter lavorare sullo script da adesso in poi. Speriamo che possa piacere a Cage ma posso dire che è davvero buona e quindi gliela forniremo a breve”, le parole di Jerry Bruckheimer al portale.



National Treasure, uscito in Italia con il titolo Il Mistero dei Templari, raccontava le avventure di Benjamin Franklin Gates, interpretato da Cage, ovvero uno studioso di storia il cui obiettivo era quello di trovare il tesore dei templari.