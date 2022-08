Oceans Eleven: Ryan Gosling potrebbe recitare nel film

News





20/08/2022 |

Lo scorso maggio la Warner Bros. Pictures aveva annunciato l'idea di realizzare un nuovo progetto cinematografico appartenente alla saga di Ocean’s Eleven. E il progetto in questione, ovvero un prequel, vedrà come protagonista Margot Robbie con la regia affidata a Jay Roach. Ma le novità non finiscono qui. Come riportato dal portale Puck insieme alla Robbie potrebbe recitare all’interno di questa pellicola anche Ryan Gosling. Il duo sta già lavorando insieme per il film dedicato a Barbie, il personaggio della Mattel.



Stando ad altri dettagli riguardanti la trama, Carrie Solomon ha scritto la sceneggiatura con il film che sarà ambientato in Europa nel 1960. Altri dettagli riguardanti la trama non sono stati svelato.



Robbie e Tom Ackerly produrranno la pellicola tramite la LuckyChap insieme a Roach e Michelle Graham della Everyman Pictures. La produzione, salvo cambiamenti, partirà nell’estate del 2023.