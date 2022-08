Days Gone: Sam Heughan sarà il protagonista delladattamento cinematografico

News





Un nuovo videogioco verrà trasformato presto in un film. La Sony PlayStation Productions, dopo il grande successo ottenuto con Uncharted, ha deciso di realizzare la pellicola di Days Gone ed ha scelto come protagonista Sam Heughan, attore che abbiamo visto nella serie tv Outlander. Sempre la Sony ha affidato la sceneggiatura al candidato all’Oscar Sheldon Turner.



Days Gone è ambientato in un futuro post apocalittico dove il mondo è stato messo in ginocchio da una pandemia che ha trasformato completamente gli esseri umani, privandoli della ragione e riducendoli allo stato animalesco. In questo contesto troviamo Deacon St. John, ex militare e cacciatore di taglie, pronto a tutto pur di sopravvivere.



Jennifer Klein e Turner si occuperanno della produzione attraverso la loro compagnia Vendetta Productions mentre Asad Qizilbash e Carter Swan produrranno Days Gone per conto della Sony PlayStation Productions.



Days Gone non ha ancora un regista.