Alison Brie e Aubrey Plaza nel cast di Spin Me Round

20/08/2022

Jeff Baena e Alison Brie sono pronti per un nuovo progetto cinematografico a distanza di due anni da Horse Girl. Il duo si riunirà per Spin Me Round dove Baena sarà regista e produttore mentre la Brie sarà la protagonista. L’attrice interpreterà una donna che vince, grazie al ristorante italiano in cui lavora, un viaggio tutto pagato in Italia dove incontrerà il ricco proprietario della catena di ristoranti.



Spin Me Round non sarà soltanto l’occasione di vedere insieme Baena e la Brie ma nel film ritroveremo anche Aubrey Plaza, Molly Shannon, Fred Armisen e Debby Ryan che hanno lavorato con il regista e la protagonista in precedenti pellicole.



La Brie ha completato ultimamente le riprese di Somebody I Used to Know e sta terminando quelle di Freelance, due pellicole dirette da Dave Franco, la prima, e da Pierre Morel, la seconda.